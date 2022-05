Márciusban elindult a madarak költési időszaka, de nem csak a szárnyasok nevelik ilyenkor utódaikat. Elhagyottnak tűnő állatkölykökkel nemcsak az er­­dőkben, hanem akár a nagyvárosokban is találkozhatunk. Az esetek jó részében azonban nincs rá szükség, hogy a fiókát, kölyköt mentsünk. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület évente felhívja rá a figyelmet: a fiókák fészekelhagyási szezonjában az a legnagyobb segítség a legtöbb kismadárnak, ha nem visszük haza. Hasonló a helyzet a kirándulás során talált, szüleikre várva mozdulatlanul fekve rejtőzködő őzgidákkal, nyúl-, nyest- és mókuskölykökkel, vadmalacokkal, ezeket jó szaglású szüleik mi­­att megfogni sem szabad.

Nem árvák

Na de mit is jelent a fészekelhagyás? A kis és közepes testű madárfajokra jellemző, hogy a fiókák elhagyják a fészket, még mielőtt elérnék a teljes röpképességet. A kismadarakat a szülők csipogásuk alapján találják meg, és etetik meg az aljnövényzetben, nem árvák tehát. Hiába akarunk jót, nem tudjuk megtanítani a fiókákat a túlélésükhöz nélkülözhetetlen viselkedési formákra, és az élelem is gyengébb minőségű, amit adni tudunk, mint amit szüleik hordanának nekik. Ha nyílt helyen látunk fiókát ülni, óvatosan fogjuk meg, tegyük a legközelebbi sűrű aljnövényzetfoltba, bokor alá. Ha viharos időben kiesnek a fiókák, leszakad a fészek, tegyük a fiókákat vesszőkosárba, vissza az ágak közé. A kis erdei fülesbaglyot is elég visszatenni a fára, ha megtaláljuk alatta, és egészségesnek tűnik.

Természetes szelekció

Tokody Béla, az MME Csongrád-Csanád megyei csoportjának titkára elmondta: a fiókák 70-80 százaléka a természetes szelekció miatt egyébként is el­pusztulna. Ha minden kismadár életben maradna, amelyik kikel, az állomány túlszaporodna, és nem találnának elég élelmet. Arra is gondolni kell, hogy a madár nem véletlenül került bajba: lehet, hogy genetikai rendellenességet hordoz, amelyet megmentése esetén továbbadna. Ha a madár láthatóan nem sérült, csak sokkos állapotban van, megfelelően etethető, akkor van esélye a túlélésre. Ő maga is mentett így már rozsdafarkú fiókákat, amelyiknek a szülei elpusztultak, de vitt a vadaspark mentőközpontjába balkáni fakopáncsfiókát is, amelyet a Csongrádi sugárúton talált az úttesten, sokkos állapotban.

Nem fogadnak madarat

A Szegedi Vadaspark természet­védelmi mentőközpontja a kijelölt hivatalos mentőközpont a megyében, de mint Veprik Ró­­berttől, a vadaspark igazgatójától megtudtuk, a madárinfluenza-járvány miatt jelenleg madarat nem fogadnak, csak más állatokat. Évente 400-500 esetben is kérik a mentőközpont segítségét, telefonon most is lehet tanácsot kérni madármentéssel kapcsolatban.

Kisbaglyok kerestetnek: Az MME az erdei fülesbaglyok fészkelőállományának felmérésében kéri a lakosság segítségét. Ehhez a madarakat látni sem kell, elég a szürkületi óráktól este néhány percet hallgatózni erkélyről, ablakból, kertből, utcán, hetente egy-két alkalommal júniusig, ugyanis a fiókák jellegzetes hangját kell keresni. Az elektronikus űrlapot, amelyen jelezhetjük az észlelést, az MME honlapján lehet megtalálni.