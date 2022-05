A Szűz Mária Keresztények Segítsége tiszteletére épült templomhoz három helyszínről gyalogosan indultak a zarándokok, ez Szegedről 26, Makóról 15, Földeákról pedig 6 kilométeres utat jelentett.

A nap során arra is volt lehetőség, hogy a hívek a helyszínen kapcsolódjanak be a találkozó programjaiba. Volt, aki lóháton vagy szekéren érkezett, és volt olyan zarándokcsoport is, amelynek tagjai kerékpárral tették meg a több tíz kilométeres utat.

A jelenlévők a makói Szent István Egyházi Általános Iskola diákjai és tanárai előadását láthatták, míg a cserkészek a fiataloknak készültek játékos programokkal. Az ünnepi szentmisét Serfőző Levente oktatási helynök mutatta be, akivel együtt koncelebráltak a jelenlévő atyák és szerzetes papok.

A helynök a szentmisén arról beszélt, hogy Mária szelídsége és József bátorsága olyan erény, amelyet nekünk is gyakorolnunk kell, de a bátorság nem erődemonstrációt jelent, József bátorsága mögött bizalom és szeretet rejlik. Bizalom Isten gondviselése iránt és szeretet Mária felé, akit az Atya kiválasztott – mutatott rá. A szentmise asszisztenciáját a Szent Gellért Szeminárium papnövendékei nyújtották.