A GreenGo, Magyarország egyetlen kizárólag elektromos járművekből álló flottáját üzemeltető autómegosztója alapos elemzésnek vetette alá a saját tulajdonú, illetve a közösségi autó költségeit, valós élethelyzeteket modellezve. Két városi kisautót – egy 14 éves, önerőből vásárolt, illetve egy 4 éves, 50 százalékban hitelből finanszírozott gépkocsit – hasonlítottak össze az elektromos közösségi autókkal, különböző használati szokások és az évente megtett kilométerek alapján.

Szeretnénk megmutatni az autósoknak, hogy a carsharing versenyképes alternatívát jelent a sajáttal szemben. A magántu­lajdonú ugyanis az idő 96-98 százalékában csupán áll, miközben komoly kiadásokat termel. Sokan azonban a költségeknél csak az üzemanyag árával számolnak, és nem nézik a teljes képet, amelybe a jármű fenntartásához szükséges további kiadások is beletartoznak – mondta Ádám Boglárka, a Green­­Go vezérigazgatója.

A társaság ezért számba vette az összes beszerzéssel, fenntartással és a finanszírozással kapcsolatos költséget, így például az adókat, a biztosításokat, a műszaki vizsgák, a szervizek és gumicserék díjait. Ezenfelül számoltak még például a parkolási díjakkal, a mosással, az autópálya-matricákkal, és természetesen a benzinköltséggel is. A közösségi autózás esetében könnyebb a helyzet, a GreenGonál percalapon kell fizetni a használatért, és ezenfelül nincsenek további költségek.

Az egyik számításban évi 6800 kilométeres távval kalkuláltak, ez nagyjából annyit jelent, mintha valaki mindennap autóval járna dolgozni, és hétvégente kisebb kiruccanásokra, bevásárlásra használja járművét. Ebben az esetben a 14 éves autóval a havi költség 97 ezer forint, míg a 4 éves autók tulajdonosai 116 ezret költenek el. Ezzel szemben náluk havidíjas előfizetéssel egy hónapra csak 82 ezer forint a költség, tehát már napi szintű használat mellett is érdemes lehet közösségi autóra váltani.

Az igazán markáns különbség azonban akkor mutatkozik meg, ha valaki nem napi szinten használ autót, hétköznaponként például csak 2-3 alkalommal vezet, hétvégén pedig ugyanúgy rövidebb utakra használja gépjárművét. Évi 3900 kilométeres távval számolva ugyanis a 14 éves saját jármű havi költsége 59, a 4 évesé 78 ezer forint, míg a GreenGo havidíjas csomagját használva mindössze 30 ezer forintot fizetnek a felhasználók.

A számításokból azt látjuk, hogy a saját tulajdonú autó fenntartása nagyjából 7500 kilométeres éves használat felett lehet kifizetődőbb a budapestiek számára, de ez számos tényezőtől is függ. Ilyen például az autó kora, mérete, a közlekedési szokások vagy a lakóhely. A közösségi autózás azonban nemcsak pénztárcánknak kedvezhet, hanem a környezetünket is védi, a saját autóbirtoklás visszaszorulásával a károsanyag-kibocsátás is csökken – tette hozzá Ádám Boglárka.