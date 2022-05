Legutóbb kollégánk, Ko­­vács András járt az egyik szegedi bontóban, ahol sok érdekességet látott, tapasztalt. Ezt folytatjuk a roncsokban ta­lált retró holmikkal. Érme több korszakból akadt, régi csillagos 1, 10 és 2 forintos, utóbbi, a „bélás” becenévre hallgató valóban legendás darab – az ötvenes korosztálynak ismerős a csövesek „adj egy bélást” felszólítása.

Egyforintosból az utolsó, minden idők egyik legkisebb magyar érméje is napvilágra került, mint a fotó is mutatja, a 10 filléres is nagyobb nála, talán csak az 5 és a lyukas 2 filléres versenghet vele a legkisebb pénz címért. Találtak legendás szovjet–orosz táskarádiót, VEF-et is. Arról nincs infónk, hogy működőképes-e, hallgathatunk-e még rajta valamilyen műsort, adást.