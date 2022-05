Továbbá elkészült a Vágány, a Tűzoltó és a Vásár utcában, valamint a Cserje soron is az útrekonstrukció, ezt szintén a „Szeged, belterületi gazdasági utak korszerűsítése" elnevezésű projektben végezték el. Mindkét városrészben járdákat is építettek, valamint gondoskodtak a kerékpáros közlekedésről is.

Szerdán, a projektzáró eseményen Nagy Sándor alpolgármester elmondta, ennek a beruházásnak a részeként hozták létre a lámpás csomópontot is a Dorozsmai úton, ahol két buszmegállót is felújítottak, valamint a Tűzoltó utcában is renováltak egyet. Hozzátette, a projekt harmadik része a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. melletti Városgazda utcában valósul meg, ahol egészen a Kereskedő közig kiszélesítik az utat és pótolják a hiányzó részeket.

Fotó: Kuklis István

Beszélt arról is, hogy egy gazdasági úthálózatot hoznak létre, Szeged negyedik körútja jön most létre három projekt megvalósításával. Az első projekt a Kollégiumi út építése volt, a második a szerdán lezárt munka, míg a harmadik az ELI-hez vezető út megépítése lesz.

A szerdai eseményen Nagy Anna, a DÉLÉP Ipari Park Kft. ügyvezetője közölte, a Házgyári út fejlesztése fontos mérföldkő a 42 hektáron működő park életében, ahol az elmúlt 20 év alatt 58-ról 140-re emelkedett a vállalkozások száma, és mintegy 1300 fő dolgozik ott. Hozzátette, a korábbi utak áteresztőképessége és teherbírása már alkalmatlan volt a megnövekedett tehergépjármű-forgalom lebonyolítására.