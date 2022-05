A vártnál hamarabb elkészült az Öregszőlők útjának felújítása, a kivitelezéshez 221 és fél millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el pályázati úton az önkormányzat.

A város életében meghatározó szerepet tölt be a Tisza-gáton futó út, amely gazdasági, turisztikai és árvízvédelmi szempontból is jelentős: ez az az út, amelyen egy, a környéket elöntő árvíz esetén a város továbbra is megközelíthető lenne. Idegenforgalmi szempontból sem mindegy, milyen állapotban van az Öregszőlők útja, hiszen az út mentén található a Csongrádi Alkotóház és több turisztikai kisvállalkozás is, emellett a zártkertek tulajdonosai és az ott élők is örömmel fogadták az útfelújítást.

Fotó: Majzik Attila

Az Öregszőlők útja egy elsőrendű árvízvédelmi töltésen vezet, így korábban állami út volt, ezért is esett ki az önkormányzat által pályázható külterületi útfelújításokból. A város körülbelül három éve vette tulajdonba ezt az utat, így amint megjelentek a vidékfejlesztési program kiírásai, Csongrád elsőként nyújtotta be a pályázatát

– tájékoztatott Bedő Tamás polgármester. A felújítás során a leromlott állapotú külterületi út egy nagyjából két és fél kilométeres szakasza újult meg. Az út Tisza felőli oldalát megerősítették, a felújítás teljes hosszában vízzáró réteget alakítottak ki az út vízoldali részén, a mintegy másfél kilométernyi keskenyebb szakaszt kiszélesítették, valamint újraaszfaltozták az érintett útszakaszt.