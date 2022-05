A magyar személyi számítógépek úttörőjének tartott, pályáját vegyész- és folyamatszabályozási szakmérnökként kezdő Simonyi Endre négy éve, életének 82. esztendejében hunyt el. A Neumann Társaság a szegedi Szent-Györgyi Albert Agórában működő Informatika Történeti Kiállításán egy új emléksarok kialakításával tiszteleg emléke előtt.



Simonyi Endre első számítógépét 1975-ben kezdte el építeni, abban az évben, amikor Steve Wozniak belekezdett az Apple I számítógép tervezésébe, megalkotásába. Az édesapjával, Simonyi Mártonnal és Székely Lajossal együtt épített készletet egy Motorola mikroprocesszor köré „szerkesztették”, 4 kilobájt memóriával rendelkezett, az által fejlesztett BASIC-nyelvjárást pedig 8 perc alatt töltötte be magnókazettáról.



Simonyi módot talált arra is, hogy Magyarországról felvegye a kapcsolatot a kaliforniai Homebrew Computer Club nevű számítógép-építő közösséggel, amelyhez Bill Gates, a Microsoft alapítója, de Steve Jobs és Steve Wozniak, az Apple társ­alapítói is több szálon kötődtek. 1980-ban el is jutott hozzájuk, majd meg­alapította a magyar HCC számítógép-építő klubot.



A Neumann Társaság Informatika Történeti Kiállításán a szegedi Szent-Györgyi Albert Agorában május 28-án, délelőtt 11 órától 15 óráig tartott témanapon munkásságára emlékeznek. 11 órától 13 óráig „Építsünk számítógépet!” – Simonyi Endre forradalma címmel Képes Gábor tart előadást, a család nevében Simonyi András mesél a számítógépgururól, majd kerekasztal-beszélgetés következik.



Az emléksarok avatását 13 órától tartják, ebben Simonyi Endre személyes emlékei, dokumentumai mellett saját tervezésű számítógépének – jelenlegi információk szerinti – egyetlen megmaradt darabját is bemutatják.