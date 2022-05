Az ATV 500 című tudásalapú ve­­télkedőjének eddigi legfiatalabb győztesét köszöntötték múlt héten: a 22 éves Galág Botond 5,2 millió forintot vihetett haza. A szegedi egyetemista azt mondta lapunknak, 157 kérdés után 3 olyan villámkérdésen vérzett el, amelyekre ha 5 másodpercnél több ideje lett volna gondolkodni, akkor sem tudta volna a választ, így nem érzett csalódottságot, hogy búcsúznia kellett.

Úgy számoltam, ha egy kö­­rig sikerülne bennmaradnom, a nyereményből le tudnám cserélni a régi laptopomat. Hát, végül sokkal több pénzt nyertem – mondta. Az SZTE harmad­éves biológia szakos hallgatója a Szekszárd melletti Őcsényből származik. A kvízeket kiskora óta nézte a tévében, a bonyhádi gimnáziumban pedig ki is próbálhatta az ott működő kvízklub­ban. Most, egyetemistaként Szegeden is jár kocsma­kvízekre, országos versenyen is részt vesz, tudását ezeken a rendezvényeken szerezte.

Korábban csak egyszer szerepeltem tévés vetélkedőben, azt több kis helyi csatorna sugározta, így amikor jelentkeztem az 500-ba, a középiskolai földrajzverseny-győzelmeket csatoltam a jelentkezéshez. Örülök, hogy a radar alatt mégis sikerült be­­csúsznom – viccelődött.

A vetélkedő nagy élmény volt számára, így annak ellenére jó érzésekkel távozott, hogy mindössze egy kérdés megválaszolására volt attól, hogy megdöntse a műsor addigi rekordját. Még nem döntötte el, mire költi nye­­reményét, de abban biztos, hogy egy részét jótékony célra fordítja.