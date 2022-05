A makóiak az elmúlt években megszokták, hogy amint beköszönt a jó idő, érkezik a nyár, a Deák Ferenc utcai műjégpálya bezár. Mostantól azonban ez másként van.

Mint megírtuk, a sikeres pá­lyázatoknak, beruházásoknak köszönhetően különböző forrásokból összesen több mint 100 millió forintot költöttek el az utóbbi időben a létesítményre, ennek köszönhetően biztonságosabb lett a pálya és a sátor, kapott a létesítmény öltözőket, irodát és szociális helyiségeket, mi több, egy hangulatos büfével is gyarapodott Szügyi László csanádpalotai fafaragó jóvoltából.

Délelőttönként az iskolák használják a pályát, sőt rendszeresen fogadják a korcsolyázás iránt érdeklődő civileket is, hétvégente pedig felnőtt- és ifjúsági versenyeket rendeznek itt – most vasárnap is lesznek meccsek. És a speciális, úgynevezett inline pályának köszönhetően a nyári időszakban továbbra is használható a csarnok.

A jelenlegi pálya egyébként 30-szor 16 méteres, de egy újabb sikeres pályázatnak kö­­szönhetően októberre elkészül a bővítése. Ezzel 6 méterrel hosszabb, illetve 2 és fél méterrel szélesebb lesz a jégfelület nagysága. Erre azért van szükség, mert az utánpótlás korosztályú gyerekek, akikkel indult Makón a jégkorong, már felnőttek, és nekik nagyobb az előírt pályaméret – tudtuk meg Asztalos Péter egyesületi elnöktől.