A szegedi Indóház tér közlekedési csomópont: villamos, tramtrain, helyi – a 21-esnek, a 77-esnek és a 90-esnek végállomása, a 20-as oda-vissza áthalad –, valamint távolsági buszok indulnak onnan, illetve várakoznak.

A felsoroltakon kí­­vül még a személygépkocsik is behajtanak, és például vonaton érkező szeretteikre várnak a vezetőik. Hétfőn délután 4 óra tájban is ez volt a helyzet, pedig a közelben volt legalább 10-15 szabad parkoló.

Káosz?

Katasztrófa!

– értékelte tömören, kifejezően az Indóház téri helyzetet a megkérdezett busz­sofőr. Nem férnek el, egyébként a Gőz utcából be sem hajthatnának az autósok, persze megteszik, de a logika győzelmeként 25-30 méterrel arrébb már szabályosan is megtehetik, és ha megállnak, a buszoktól veszik el a helyet. Mikor beszélgettünk, egy utazási iroda busza is „betért”, és a megállóban állva vette fel kuncsaftjait.

Társasházak épülnek: az egyikben már üzletek nyíltak – vásárlók is autókkal érkeznek –, lakók vannak, a másikba bérlőket várnak, a harmadikon még dolgoznak. Valószínűleg ezekben is kialakítanak garázsokat, oda és onnan, be és ki akarnak majd állni a lakók járműveikkel. Egyre kisebb lesz a hely, egyre nagyobb a forgalom.

Egyre több az autó

Viktort nem zavarta a helyzet – ritkán jár az Indóház tér felé –, András annyit jegyzett meg, hogy rossz, nem átgondolt a tér kialakítása, ami tulajdonképpen a buszok decentrumaként működik. Igaz, egy autós azt mondta: szűk a hely, de szerinte a gépkocsikat nem lehet kitiltani, mert mindenki azzal közlekedik. Kis szünet után hozzátette: majdnem.

Délután negyed öt körül há­­rom autóbusz – két helyi és egy távolsági – várt az indulásra, vette fel az utasokat. Több nem is fér el, viszont egy-kettő mindig érkezik és vár a szinte percenként ismétlődő startra.

Ha velük párhuzamosan, az épülő társasházaknál parkolnak, várakoznak kollégáik, már egy biciklis sem fér el kö­­zöttük – hasonlót többször tapasztaltunk, volt, hogy percekre megbénult a forgalom –, személygépkocsikkal mégis kísérleteznek, és arra mennek az emberek. Egy buszsofőr is megjegyezte: egyre több autóval jönnek ás állnak be, korábban csak a taxik tehették ezt meg. Balesetveszélyes. Akik rendszeresen járnak az Indóház tér felé, tanúsíthatják, nem túloztunk.

Talán lesz megoldás

Információink szerint a szegedi közgyűlés még nem tárgyalta az Indóház téren kialakult kissé kaotikus és veszélyes állapotokat, viszont úgy tudjuk, a harmadik Tisza-híd építésekor nyúlhatnak hozzá, alakíthatják át az érintett területet. De addig még évek telhetnek el.