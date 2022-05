Évek óta hagyomány Petőfitelepen, hogy köszöntik a városrész újszülöttjeit és szüleiket. A koronavírus járvány miatt az elmúlt két évben ez sem úgy volt mint előtte, de most szombaton újra „rendesen” köszönthették a kicsiket.

Szénási Róbert helyi képviselő azt mondta, hogy 18 éve tartják ezt a hagyományt Petőfitelepen. Ez ezt jelenti, hogy a mostani az első olyan év, amikor már olyanok is eljöttek a művelődési házba, akik most lettek nagykorúak, de már az első eseményen is köszöntötték őket. A képviselő szerint a kertvárosi rész folyamatosan fiatalodik, sok fiatal pár költözik Petőfitelepre, így aztán gyerekek is születnek, nem is kevesen.

A járvány miatt tavaly ősszel tudtak tartani egy olyan ünnepséget amin az előző két év újszülötteit köszöntötték. Most tehát nem is egy teljes évet „zártak”, de ennek ellenére szombaton 65 gyermeket és a szüleiket köszöntötték.

Az ünnepég végén nem engedték el az anyákat üres kézzel. Mindegyikük kapott egy szál virágot, a gyerekekről pedig egy profi fotós készített képet, amit egy különleges képkeretben adtak oda a szülőknek.