A Bordányi Ifjúsági Információs Pontban zajló ülésen a legfontosabb téma a bordányi gyerekek nyári táboroztatása volt, a GYIFÖ az idén is szeretne minden a Faluház által szervezett táborban segíteni, de önálló táborokat is szerveznek majd.

A jövő hét végén a Klubvadászok 2 program bemutatkozási lehetőséget biztosít a bordányi érdekképviselet számára Szegeden. Az erre való felkészülésről is egyeztettek. Június végén a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatok Országos találkozójára, Levélre utaznak a fiatalok, ahol többek között az Európai Uniós támogatással megvalósuló #newpartychipants című projektben helyben megszervezett programokat mutatnak be.

A képviselő-testületi ülésen szóba került a Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség által az idén nyárra, illetve kora őszre tervezett két, a Hermina tanyán megvalósuló program is. Az ifjúsági önkormányzat egy alkotótábor és egy tanyafesztivál megrendezésében partnerséget vállal.

A fiatalok rendezni szeretnék a biip nyitva tartását is. Az ifjúsági közösségi tér nyitva tartása összefügg a Faluházéval, azért a fiatalok az ügyben egyeztetést kezdeményeznek a Faluházzal és a települési önkormányzatával. Az egyeztetés során szeretnék mutatják majd be a “Pizzázz a polgikkal” program eredményeit is. A résztvevő és online bekapcsolódó fiatalok véleményei, javaslatai minden bizonnyal hasznosak lesznek mindkét fél számára.