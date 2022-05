Mostanra szinte kötelező rendezvénykellékké vált a zöldítés, vagyis a környezetterhelés megelőzését, csökkentését és ellentételezését célzó elvek és módszerek alkalmazása. Sőt, létrejött Magyarország első hulladékmentes rendezvények szervezésére specializálódott csapata is, a HighVibes, amely most útmutatót tett közzé a rendezvényszervezőknek ahhoz, hogy miként is tudnak fenntarthatóvá tenni egy eseményt.

A csapat szerint egy zöld rendezvény szervezését egy, az érintettek bevonásával történő közös gondolkodással kell kezdeni, amelynek során felmérik az összes környezeti terhelést jelentő tényezőt. A cél, hogy mindezt a körforgásosságot, a hulladékminimalizálást és a karbonterhelést egyszerre figyelembe véve tegyék.

Kiemelték, a bambusz szívószál például tény, hogy lebomló, viszont nagy valószínűséggel a világ másik feléről érkezik, ami az üvegházgázmérlegre nézve negatív. Az sem szerencsés, ha a tálaláshoz porcelánt használunk, a kávéért felelős szponzor viszont eldobható poharakkal érkezik. Megjegyezték, a legfenntarthatóbb választást az üvegből és fémből készült, többször használható opciók jelentik, de a repohár vagy a betétdíjas rendszer is jó megoldás.

A helyszínválasztásra több okból is nagy hangsúlyt kell fektetni.

Először is fontos az, hogy tömegközlekedéssel minél jobban megközelíthető legyen, másodszor pedig érdemes olyan környezetbe szervezni az eseményt, amely önmagában is szép, tehát alig van szükség dekorációra, vagy olyan helyre kell menni, ahol adott a dekor. Ha mégis díszíteni kell, akkor a gyártás helyett a bérlés javasolt.

Gondolni kell az építéssel és a bontással járó hulladék utóéletére, valamint arra is, hogy a vendégtérben és a kiszolgáló­helyiségekben biztosított legyen a szelektív hulladékgyűjtés. A csapat honlapjáról letölthető útmutatóban kitérnek például a cateringre is, mert úgy vélik, egy vacsora ökológiai lábnyomának 70 százalékát az adja, hogy kerül-e hús a menübe és ha igen, milyen. Arra ösztönöznek, hogy minél kevesebb tejet, tejterméket és húst kínáljanak a szervezők, ha pedig mindenképp húsos menüt szeretnének, akkor a hazai, ökológiai gazdálkodásból származó alapanyagokat részesítsék előnyben.