Tele vannak a bevezető főutak, körutak és a sugárutak is. A József Attila sugárút végén befelé jövet a töltés után egy lerobbant autót kell kerülgetni, nagy a torlódás. A Felső Tisza-Parton az akna fedők vannak elkerítve emiatt kerülgetni kell őket és így lassabb a haladás. A Petőfi Sándor sugárút és a Bécsi körút sarkán a Bécsi felől le vannak zárva mind a két irányban a szélső sávok, itt is torlódik a forgalom. A Mérey utca Mars tér felőli része még mindig le van zárva se ki, se be nem lehet közlekedni. A Széchenyi tér posta felőli oldala szintén le van zárva ezért a Deák Ferenc utcában lépésben lehet haladni csak úgy mint a Stefánián. A Dugonics térnél, az Aradi Vértanúk terénél illetve a Csillag térnél torlódik a forgalom. A hidak tele vannak, az Újszegedi részen hosszú sorok kezdenek kialakulni a hidak előtt.