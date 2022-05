Tele vannak a bevezető utak Szeged környékén, mint például a Dorozsmai, Bajai, Szőregi út. Az Algyői úton hosszú sor áll a Ladvánszky utcai lámpánál, csak úgy mint a Szabadkai úton a vasúti átjáró előtt. A hidakon is sok a jármű, Szeged felé erősebb a forgalom, az újszegedi részen várakozni kell a feljutásra. Az Aradi Vértanúk terénél, Dugonics térnél, Boldogasszony sugárúton torlódás van, a körutak viszonylag jól járhatóak. A Csillag térnél is erős a forgalom, a Szilléri sugárúton lépésben lehet haladni, a mellékutcákból nehézkes a kikanyarodás. A Brüsszeli körúton a híd felé a szélső sáv egy szakaszon le van zárva. A Boros József utca Mars tér felőli része zsákutca, a Petőfi - Bécsi sarkon is folynak a munkálatok. A tegnapi nap folyamán Kiss Ernő utcába sem lehet a Tisza Lajos körútról bekanyarodni. A sugárutakon is sok a jármű, de folyamatos a haladás - tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársától.