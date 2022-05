A Szentháromság utca a Tisza Lajos körúttól a Bécsi körútig a kifele tartó oldalon végig van bólyázva burkolatfestés miatt, itt megállási tilalom van érvényben - tudósít a Rádió Taxi Három.

Torlódik a Dugonics és Aradi vértanúk tere és széles vonzáskörzete, mivel tegnap óta zárva a Somogyi utca körforgalom és Kelemen közti része, ma pedig már lezárták az Oskola utcát is, itt a Révai fele lehet kerülni. A Széchenyi tér Károlyi és Kiss Ernő közti szakaszán is megállási tilalom van, elvileg 8 órától le is lesz zárva egész napra.

Zajlanak még a munkálatok a Bécsi-Petőfi kereszteződésénél, Mérey utca végén, Brüsszeli körút 18 előtt, Boros-Csemegi sarkon, valamint a Felső Tisza parton. Ez utóbbin a város fele tartva több keresztirányú felmarást végeztek, ajánlott a 30 km-es sebességet betartani, és körültekintően vezetni.