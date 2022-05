Ma ugyanis már vidéken is lehet érvényesülni sokféle szellemi és háttérmunkával, szolgáltatással akár a földművelésen és az állattartáson kívül is, vagy ahhoz kapcsolódva.

Az előadók egyike, Deák Szilvia – sajtkészítő, a Hegyesi éléstár tulajdonosa – saját példájával illusztrálva arról beszélt, nagy fantáziát lát a kézműves élelmiszerek készítésében és a turizmusban. A lapunkban egy ízben az Év emberévé választott fiatal vállalkozó ennek jegyében gyakran szervez gazdaságlátogatással egybekötött sajtkóstolókat, egyéb turistacsalogató rendezvényeket – az érdeklődés óriási.

Az agrártárca háttérintézményeként működő Magyar Nemzeti Vidékhálózat vezetője, Benkő Zsolt a Délmagyarországnak úgy fogalmazott, az általuk támogatott konferencia felhívja a figyelmet a vidék olykor már elfelejtett értékeire, lehetőségeire. Egyúttal arra is alkalmat kínál, hogy bemutatkozzanak azok, akik ezeket már felfedezték és munkájuk sikeres. Hozzátette: segíteni, forráshoz juttatni is igyekeznek az ebben érdekelteket. Támogatást lehet kérni például tanyafejlesztéshez vagy a kézműves termékeket előállító műhely kialakításához, fenntartásához.

A szervezők egyike, Urbányi Dávid – aki előadást is tartott a legnagyobb hazai, mezőgazdasági tematikájú diákszervezetről – azt mondta, idén a konferenciát kísérő fesztivál elmaradt, de legközelebb bepótolják. Az előadásokat viszont vasárnaptól online is meg lehet tekinteni a videkveled.hu oldalon. A rendezvényt élőben is közvetítették, csaknem 3 ezren követték figyelemmel a Glorius Vigadóban elhangzottakat.