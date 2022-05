A Szabadság téri játszótéren tartott lakossági fórumot Kis Andrea. A fű nagy volt, az elmúlt napok időjárása kedvezett a növésének. Mint elhangzott, hamarosan odaérnek a fűnyírók, a helyzet megoldódik. A fészekhintától nem messze jókora lyuk tátongott, amelyet már benőtt a folyondár. Ha oda belelép valaki, jó eséllyel töri ki a lábát. A fórumon azonban biztonságban voltak a résztvevők, mert a közterület-felügyelő állt a lyuk mellett, és mindenkit figyelmeztetett, hogy vigyázzon.

A rendezvényen részt vett Márki-Zay Péter polgármester, tőle egyénileg kérdeztek a lakók.

Egy bérlő arra panaszkodott, hogy az önkormányzattól már több alkalommal is kért ajtócserét, de csak egy „csíkot” kapott, mint kiderült, szigetelést, ami nem oldotta meg a problémáját. Azt mondta, az ajtó rendkívüli módon huzatol, télen alig győzte fizetni a gázszámlát. Az önkormányzat illetékese azt mondta, sok a jelentkező, próbálják rávenni a lakókat, hogy bérletbeszámítással oldják meg maguk a cserét.

Egy másik lakó arról beszélt, hogy csak az ő lépcsőházukban nincs már kódos kapuzár. Egy éve kérték ugyanabban a lépcsőházban, hogy a pincét takarítsák ki, de ez még mindig nem történt meg. Az önkormányzat jelen lévő dolgozói azt mondták, folyamatban van.

A Szabadság tériek szeretnének bankautomatát. Kis Andrea elmondta, hely lenne, ahová telepítenék, viszont bankot még nem találtak, amelyik vállalná, de nem adják fel.

Többen panaszkodtak a parkoló autókra. Egy lakó elmondta, az autók a tiltás ellenére is közlekednek a szervizúton, így szinte életveszélyes az ottani lépcsőházakból kilépni. Van olyan autótulajdonos, aki a saját ablaka alatt „altatja” a járművét. Egy másik lakos pedig azért emelt szót, mert a teniszklubba érkezők elfoglalják az út bérházak felőli oldalát, így a lakók nem tudnak hol megállni.

Az egyik bérlakásból iszonyatos bűz árad, ráadásul a lakók most az ajtót, ablakot is nyitva tartják. A szomszédok úgy tudják, macskát, nyulat és galambot is tartanak a háziak, és valószínűleg nem takarítják az almokat. Csótányokra is panaszkodtak a Szabadság tériek.