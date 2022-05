Mint beszámoltunk róla, Makó is része volt annak a milliárdos nagyságrendű, 2017-ben indult központi vallásturisztikai fejlesztésnek, amely a hazai zsidóság legfontosabb emlékeit érinti. A Maros-parti városban az összeg ide csoportosított hányadából felújították és kiállítóhellyel bővítették az ortodox zsinagógát, illetve szilárd burkolattal látták el azt a mintegy 1,4 kilométeres utat, ami a város határában lévő, eddig nehezen megközelíthető jángori zsidó temetőhöz vezet.

A sírkertben Makó szempontjából kimagasló személyiségek sírjai találhatók, többek között 17 Pulitzer családtag mellett Hommonai Nándor fotóművész és több ismert rabbi nyugszik ezen a helyen. Vorhand Mózes rabbi jángori temetőbeli sírhelye ráadásul a zsidóság egyik nemzetközi zarándokhelye, évente egyszer Izraelből is érkeznek ide zsidók, akik a csodarabbi sírjánál helyezik el kéréseiket kis levélkék formájában.

A kerékpártúra mintegy tucatnyi résztvevője az ortodox zsinagógától indult. A csapatot Urbancsok Zsolt levéltáros, a Dr. Kecskeméti Ármin Baráti Társaság elnöke vezette, aki már út közben is mesélt figyelemre méltó dolgokat. A Béke Ktsz. Vásárhelyi utcai egykori épületéről például elmondta, valaha országos hírű zsidó iskola működött benne. Az épület története alkalmat adott annak elmondására is, miként zárták a vészkorszak idején gettóba a makói zsidóságot.

Az 1855-ös alapítású sírkertben az embert szinte hihetetlen csönd fogadja. Vannak ortodox és neológ nyughelyek is, jelentős részüket már benőtte a borostyán, illetve rossz állapotúak. Vorhand Mózesét viszont úgynevezett óhel óvja, azaz fedett. A túra résztvevői itt mécseseket gyújthattak, és saját kéréseiket is elhelyezhették egy-egy papírdarabon. A tervek szerint a továbbiakban a zsinagóga rendszeresen nyitva lesz, egyeztetett időpontokban látogathatják, s lesznek zarándoktúrák is az egyébként zárva lévő temetőhöz.