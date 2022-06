A munka még tavaly kezdődött, azóta folyamatosan javítják, illetve bővítik a közvilágítási rendszert Makón. Arról a múlt év novemberében számoltunk be, hogy a makói képviselő-testület létrehozta azt az ötvenmilliós pénzalapot, amelynek segítségével a helyi közvilágítás legsürgetőbb problémáit meg lehet oldani – és amelynek tervéről a Délmagyarország korábban már beszámolt. Farkas Éva Erzsébet polgármester akkor elmondta, a hálózat korszerűsítésre, fejlesztésre szorul, nagy a fogyasztása, sok a meghibásodás. Lapunkhoz is rendszeresen futottak be panaszok éjszakára sötétben maradt utcákról, sőt az is előfordult, hogy mi segítettünk bejelenteni a meghibásodást.

Időközben a legfontosabb, akut gondok megoldására elkülönített ötvenmilliós keretet, mivel több volt a vártnál az igény, közel hatvanmillióra emelték. Az elképzelés az volt, hogy a pénzt a lakók jelzései, illetve a helyi képviselők javaslatai alapján fogják elkölteni. Eredetileg úgy volt, 400 lámpatestet cserélnek majd ki, illetve újakat is telepítenek, ehelyett nagyjából 600-at érintett a program. Mágori András városfejlesztési tanácsnok a Délmagyarországnak most elmondta, mind a nyolc városrész képviselője beküldte a listát arról, hogy melyek azok az utcák, ahol leginkább korszerűsítésre szorul a közvilágítás. Van, ahol a kivitelező már végzett is a munkával, másutt ezekben a napokban fejeződik be a szerelés. A képviselő a visszajelzések alapján elégedett, mindenütt örvendetes változásról számoltak be a lakók.

Ettől függetlenül továbbra is szükség van a hálózat teljes rekonstrukciójára. A rendszer felmérése már korábban megtörtént, sőt az önkormányzat közben árajánlatokat kért és kapott az ezzel foglalkozó cégektől. Továbbra is abban bíznak, hogy erre a célra lesz uniós támogatás, illetve hogy a beruházást el lehet majd végezni, akár több évre bontva. Mágori András úgy gondolja, erre a beruházásra is még idén, de legkésőbb jövő tavasszal sor kerül Makón.



A hibabejelentés egyszerű



A korszerűsítéstől függetlenül továbbra is előfordulhat, hogy valahol kiég az izzó, vagy tönkremegy a lámpa. Ilyen esetben az online bejelentés a leggyorsabb. Az erre alkalmas felület a város honlapján (www.mako.hu), mindjárt a címoldalon található.