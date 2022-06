Makói viszonylatban nagyon jó munkahely a Váll-Ker. A kollégák segítőkészek voltak, amikor ide kerültem, most pedig én támogatom az újakat

– mondta Andrikó Ferenc, aki 2005 óta dolgozik a cégnél. Szerelőként kezdte, most kandalló-előkészítő. Azt mondja, akik együtt dolgoznak, általában barátok is, nagyon jó a közösség.

Vele is a Maros-parti strandon találkoztunk, ahol családi nappal ünnepelte 30. születésnapját a makói Váll-Ker Kft. szombaton. Ez a város legnagyobb és legsikeresebb hazai tulajdonú cége. A résztvevőket sokféle szórakoztató program várta, a kalandparki játékoktól a sütés-főzésen át a közös sportolásig, vízi túrázásig, no meg a késő délutáni koncertig.

A Maros-parton vidám volt a hangulat szombaton. Fotó: Szabó Imre

Összesen közel 600 fő regisztrált a rendezvényre.

A céget 3 évtizede 18 munkavállaló alapította a Návay Lajos téri üzemben. Azóta 2-3 évenként történt egy-egy nagy lépés, komoly fejlesztés

– mondta Nagy Mihály ügyvezető.

Ilyen volt például a Honvéd utcai telep megvásárlása, ahol ma már 10, egyenként 800 négyzetméteres csarnok áll. Most is épül egy új, 6 ezer négyzetméteres, a legkorszerűbb technikával felszerelt csarnok; ez 3 milliárdba kerül, aminek a fele állami támogatás. 2020-ban a Váll-Ker még középvállalkozás volt kevesebb mint 250 fővel, most 370 embert foglalkoztatnak, az új csarnok év végén várható átadása pedig további 250 fővel növeli a dolgozói létszámot.

Tavaly 35 ezer kandallót tudtunk legyártani, idén több mint 40 ezret fogunk, az új csarnok pedig további 30 ezer darabbal növeli meg a kapacitást

– mondta el Nagy Mihály. Termékeiket szerte Európában forgalmazzák. Mint megtudtuk, a Váll-Ker idén nem rendez grillfesztivált, de fő szponzora lesz a Hagymafesztivál gasztronómiai versenyének, kerti kemencéken, grilleken lehet majd sütni-főzni.