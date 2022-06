Egész hétre 30–33 fokos hőmérséklet várható, éppen ezért utánanéztünk, hogy mely megyei települések szabadstrandjain hűsíthetjük már le magunkat díjmentesen.

Algyőn június elsejétől nyitva a szabadstrand, mely évről évre fejlettebb. Füzesy István alpolgármester lapunknak elmondta, idén még több napernyőt helyeztek ki a partra, megnövelték a plázs területét, valamint a már tavaly kihelyezett padokat és főzőhelyeket, sütögetőket is visszatették. Június első hétvégéjén halfesztivált tartottak a strandon, ekkor több százan fürdőztek a Tiszában, de a múlt hétvégén is sokan hűsöltek a vízben, és nemcsak a helyiek, hanem a környező települések lakói is. Emellett előfordul az is, hogy hétköznap munka és iskola után kapcsolódnak ki az algyői családok a strandon.

A megyeszékhelyen most szombaton nyit újra a Lapos Beach, ahol tavaly lehetett először fürdeni hosszú évek kihagyása után. Mihálik Edvin, a város zöldtanácsnoka közösségi oldalán azt írta, hogy június 18-án családi napot tartanak majd sportversenyekkel, ugrálóvárral, és meg is vendégelik a kilátogatókat.

Emellett Csongrádon a Körös-torok vár, Mindszenten a Tisza bal partján, Szentesen a Csongrád felé vezető úton, a macskaköves utat követve jutunk el a strandhoz, míg Mártélyon a Holt-Tisza partja ad igazi tengerparti hangulatot.