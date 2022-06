Hasznos elfoglaltsággal indította a vakációt a nyolcéves Kósa Milán: a sándorfalvi kisfiú úgy döntött, eladja nem használt játékait. Egyrészt mert már nem férnek el a szekrényben, másrészt pedig – mint fogalmazott – mert ez jó móka.

Csütörtökön és pénteken ezért órákon keresztül kint ült az általa berendezett árusító standon házuk kapujában és várta a vevőket egészen addig, amíg édesanyja a nagy meleg miatt fel nem függesztette a piacozást. Még megállító táblát is készített játékvásár felirattal, mivel azonban az első napon ez kevésnek bizonyult, este a Facebook-on is meghirdették a rögtönzött vállalkozást. Ennek köszönhetően pénteken már több vevője is akadt.

Adtam el könyvet, egy rollert és egy játék szerszámos munkapadot is – sorolta büszkén. Hozzátette: a kialkudott ár mellett az egyik nénitől még csokit is kapott grátiszba.

Milánnak segítsége is akadt: az árképzésben édesanyja, az árusításban pedig 4 éves húga, Villő támogatta. Bár a kislány hamar megunta az ücsörgést, így ő inkább az udvaron szaladgált. Arra a kérdésre, nem sajnálja-e játékait, a fiú azt mondta, egyáltalán nem. Főleg, mert komoly tervei vannak az ebből befolyó összeggel.

Elteszem a locsolkodó pénzem mellé, mert autóra gyűjtök. Egy BMW-t szeretnék majd belőle venni nagykoromban – árulta el Milán, akinek vannak még eladó társasjátékai, kismotorja, lámpája, sőt 100 forintos katonái is, amelyekkel szombat délelőtt még kiül a Kolozsvári utcába.