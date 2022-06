Bevallom, nem emlékszem, hogy az én időmben volt-e bolondballagás a gimnáziumban. Az általános iskolában biztosan nem, középiskolában meg valószínűleg elég bolond voltam minden átlagos napon, ezért jártam két gimnáziumba négy év alatt, így számomra nem volt szükség külön bolondballagásra.

A minap a bordányi óvodába mentem dolgozni, amikor az iskola utcájában egy női ruhába öltözött parókás fiú jött szembe velem. Szerencsére tudom, hogy ebben az országban az anya nő, az apa férfi, meg az árak is nőnek, így azonnal tudtam, hogy ez csak bolondballagás lehet. Ez azt jelenti, hogy a végzős diákok vicces maskarákba öltözve körbejárják az iskolát. A vicces maskara pedig a legtöbbször azt jelenti, hogy a fiúk női ruhába bújnak, és hatalmas labdákat dugnak a pólójuk alá, addig, amíg majd ezt is el nem sodorja végleg a politikai korrektség.

De addig is így tettek szerdán a balástyai Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola nyolcadikosai, akik nemcsak az utcákat, tereket járták körbe, hanem közintézményekbe és az ABC-be is bementek. A polgármesteri hivatalba is ellátogattak a vicces diákok, akiket süteménnyel és üdítővel vendégeltek meg a község vezetői. A normális ballagás egyébként pénteken lesz.