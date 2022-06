A közbeszerzési döntőbizottság rekordösszegű, 32 millió forintos bírsággal sújtotta Hódmezővásárhely önkormányzatát a helyi tömegközlekedéssel kapcsolatos szabálytalan, törvénytelen eljárásai kapcsán – mondta Benkó Zsolt, fideszes önkormányzati képviselő a kedden reggel megtartott sajtótájékoztatón.

Emlékeztetett, a közbeszerzési döntőbizottság megállapította, hogy Hódmezővásárhely önkormányzata mellőzte a közbeszerzést, a közbeszerzési törvény kikerülésével választotta ki a helyi tömegközlekedés szolgáltatóját, a feladatot korábban ellátó Volánbusz Zrt.-vel pedig nem zárta le a korábbi szolgáltatói együttműködést.

- Több probléma is felmerül az ügyben, amit Márki-Zay Péternek, Hódmezővásárhely polgármesterének, illetve a közgyűlés felé az elmúlt időszakban többször is jeleztünk. A döntőbizottság a sejtéseinket megerősítette. Miközben Márki-Zay Péter évek óta a korrupciómentes, átlátható és jogszerű városvezetésről beszél, a valóságban nem ez történik. A törvényeket megkerülték, hogy az általuk preferált szolgáltató, aki egyébként kampányfuvarossá minősült az országgyűlési választási kampányban, megkaphassa meg ezt a közel 100 millió forintos feladatot. Márki-Zay Péternek meg kell értenie, hogy nemcsak beszélni ildomos a törvényességről, hanem be is kell azokat tartatni – fogalmazott Benkő Zsolt, hozzátéve, 30 éve nem volt rá példa, hogy a város ilyen mértékben megsértse a közbeszerzéssel kapcsolatos jogszabályokat.

A fideszes képviselő hangsúlyozta, meg kell keresni az ügy felelőseit, le kell vonni a következtetéseket.

A keddi közgyűlésnek nem a Kis Andrea alpolgármesterrel kapcsolatos politikai leszámolásról kellene szólnia, hanem Szabó János alpolgármestert, akire rá volt bízva ez a feladat, kellene felmenteni a tisztségéből, mivel a törvénysértés miatt méltatlanná vált rá.

Benkő Zsolt bejelentette, a hódmezővásárhelyi Fidesz kedden a buszügyben ismeretlen tettes ellen büntetőfeljelentést tesz hűtlen- és hanyag kezelés, valamint csalás vétsége miatt.