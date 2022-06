A faluban nincs sok helyi védelem alatt álló épület, mindössze hét. Ezek egyike az egykori jegyzői lak, amely 1883-ban épült. Kívülről már korábban, egy pályázati sikernek köszönhetően helyreállították, homlokzata is visszanyerte eredeti szépségét, emellett megtörtént az energetikai korszerűsítés, külső hőszigetelés, a tető és az ajtók-ablakok cseréje. Most a belső felújítás folyik – tudtuk meg Drimba Tibor polgármestertől. Ez egy tavaly, tartaléklistáról elnyert 25 milliós támogatásnak köszönhető, amelyet az önkormányzat saját forrásból 14 millió forinttal egészített ki. Erre az építési költségek mindenki által ismert időközbeni emelkedése miatt volt szükség.

Az egykori jegyzői lakban eredetileg a falumúzeum kapott helyet, de most átalakítják, teljes egészében felújítják a belső teret, így ott kapnak majd helyet a falu civil szervezetei is, illetve ugyancsak ott működhet az if­­júsági klub. Eddig a faluház volt az ilyen jellegű rendezvények, találkozók helyszíne, de már egyre nehezebb volt megoldani az időpont-egyeztetéseket. Az épületben ki akarnak alakítani egy konyhát, szociális helyisé­geket, a folyosón pedig az állandó helytörténeti kiállítás kap helyet. Ezenkívül van 3 nagy helyiség is. Az elektromos rendszer felújítására is költenek, így a ház fenntartása ezt követően gyakorlatilag költségmentes lesz, hiszen a tetőre már korábban napelemeket te­lepítettek.

A beruházás várhatóan au­gusztusban fejeződik be, ezt követően már önerőből, illetve civil támogatással rendezik be. Az ünnepélyes átadást pedig szeptemberben, a harmincadik falunapra időzítik. A későbbi tervek között szerepel többek között az udvaron egy nyitott közösségi tér kialakítása, illetve egy kisebb szabadtéri színpad megépítése is.