A járvány visszahúzódása és a magas átoltottság miatt június végétől már csak péntekenként lesz oltási akciónap a kórházi oltópontokon, emellett az oltás továbbra is kérhető a háziorvostól és a házi gyermekorvostól. Ez minden településen így lesz, a makói oltóponton most még kedden is oltottak, a következő oltási nap pedig pénteken lesz reggel 7 és este 7 óra között a Kórház utcai régi véradóban.

A hivatalos koronavírus-tájékoztató oldal azt közölte, hogy a kórházi oltópontok igénybevétele az elmúlt időszakban jelentősen csökkent. Az oltottak száma már 6 millió 411 ezer, 60 százalékuk már a harmadik megerősítő oltást is felvette. A járványadatok hetek óta kedvezőek, az új fertőzöttek, a kórházi betegek és az oltásra jelentkezők száma is fokozatosan csökken. Mindez lehetővé teszi a kórházi oltópontok egynapos nyitvatartását, ezzel is csökkentve a kórházak és az ol­­tópontokon dolgozó egészségügy dolgozók leterheltségét.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ pedig arról számolt be, hogy a kommunális szennyvíz koronavírus-koncentrációja or­­szágos átlagban nem változott. A vizsgált városok többségét stagnáló tendencia jellemzi, míg csökkenő tendencia mérhető 9 településen: Kaposváron, Nyíregyházán, Salgótarjánban, Székesfehérváron, Szekszárdon, Szolnokon, Szombathelyen, Veszprémben és Za­­laegerszegen. A koronavírus örökítőanyagának koncentráció­ja 13 településen az alacsony, 9 mintavételi helyen pedig a mérsékelt koncentrációtartományba esik. Utób­­biba tartozik a szegedi szennyvíz is.