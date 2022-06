Nem kapott támogatást, tartaléklistára került az a pályázat, amiből a földeáki önkormányzat a Magyar Falu program részeként szerette volna rendbe hozni a Bacsó Béla út végén lévő hidat. Csongrád-Csanád megye első háromöles, boltíves hídjáról van szó, amely annak ellenére, hogy kuriózum, nem áll sem helyi, sem műemléki védelem alatt. Olyan rossz állapotú már, hogy attól lehet tartani, bármelyik pillanatban beszakad. Az a pillére sérült, amely a település felől van – szemmel látható, po­tyognak belőle a téglák.

Állapota miatt korlátozták a rajta átmenő forgalmat már évekkel ezelőtt. Az átjárás mellett további gondot jelent, hogy a csatorna felett itt vezetik át az összes közművet és az internetkábelt. A híd túloldalán ugyanis nemcsak mezőgazdasági területek, hanem lakóházak is vannak. Ha összeomlik, amire sajnos minden esély megvan, az tehát hatalmas problémát fog jelenteni. Közben az önkormányzat saját pénzből elkészíttette a felújítás terveit, ez alapján nyújtották be a 40 milliós pályázatot. Hajnal Gábor polgármester most azt mondta a Délmagyarországnak, Lázár János honatyától kér­­tek segítséget a felújításhoz.

Természetesen más beruházásokat is tervezünk a faluban, de jelenleg ez lenne a legfontosabb – mondta, és hozzátette: bizakodnak.