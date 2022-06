Harminc fokos hőségben síelési lehetőséget biztosítani? – a Szegedi Tudományegyetem szombati, családi napján ez sem volt lehetetlen. Az Alma Mater Weekend és Sportnapnak az egyetem Hattyas sori Sportközpontja adott otthont. A több mint 15 éves hagyománnyal bíró esemény a pandémia miatt két évig szünetelt, idén azonban minden eddiginél több programmal – sportvetélkedővel, sportbemutatókkal, főzőversennyel, számos gyerekprogrammal és esti bulival – várták az SZTE jelenlegi és egykori polgárait a szervezők.

Fotó: Karok Csaba

Az Alma Maternek az a küldetése, hogy összekössük a végzett hallgatókat az egyetem jelenlegi polgáraival. Mi ezt egy nagy közösségként képzeljük el, amelynek a weekend és sportnap az egyik legfontosabb rendezvénye, ahol generációk nőttek fel és találkozhatnak. A legfőbb üzenet, hogy egy családot alkotunk. Kötetlen, szabadidős tevékenységek keretében lehetőség van az ismerkedésre, beszélgetésekre. A másik érték, amit ez a rendezvény közvetít, az a sport iránti elkötelezettségünk. Ehhez kapcsolódik az SZTE Sportközponttal közösen 2020-ban elindított, Mozdulj ki! kihívás is, amelynek díjátadását is most tartjuk, amelyen részt vesz Molnár Tamás háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó is

– mondta el lapunknak Görög Márta, az SZTE alumni ügyekért felelős rektori megbízottja.

A családi nap során a résztvevő családok kipróbálhatták magukat többek között íjászatban, jógában, aerobicban, ergométeren, dzsúdóban, sízésben, pingpongban és különféle labdajátékokban is.