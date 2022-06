Már azt is kevesen tudják, hogy a katasztrófavédelmi igazgatóságokhoz tartozik egy sor vízügyi és vízvédelmi feladat. Ezeket a Területi Vízügyi Hatóságokon belül természetesen nem tűzoltók, hanem vízügyi, vízvédelmi szakemberek látják el. Nekik rendezte meg az OKF Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezete Balatonföldváron a napokban az I. Országos Vízügyi és Vízvédelmi Szakmai Vetélkedőt. Ezen lett csapatban harmadik a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság két szakembere, Kardos Tímea és Tormási László.

A versenyről Kardos Tímea – aki egyébként kollégájával rendvédelmi alkalmazott – azt mondta lapunknak, hogy elméleti feladatokat kellett megoldaniuk, ráadásul jó ne­­hezeket. A kétnapos versenyen jogi kérdéseket kellett megválaszolniuk, és egy vízügyi engedélyeztetési eljárást végigvinniük. Ennél azonban számtalan érdekes dologgal kell foglalkozniuk egy átlagos munkanapon a szegedi szakembereknek és persze a többieknek.

Kardos Tímea arról is be­szélt, hogy ők engedélyeznek például a strandokkal kapcsolatban néhány dolgot, de például ha valaki szeretne egy halastavat magának, annak is meg kell keresnie a hatóságot. Érdekesség, hogy halastavat nem szabad kútból tölteni, hanem csak természetes, például talajvízzel, vagy éppen csatornából.

Ezért pedig fizetnie is kell a leendő halastó tulajdonosnak, köbméterre pontosan kiszámítva, hogy mennyit. De a szegedi szakemberek engedélyezték például a tramtrainhez, vagy éppen az új Pick Arénához kapcsolódó csapadékvíz-elvezetést is. Aki pedig kutat szeretne fúrni egy állattartó telephez, vagy egy olyan panziója van, amelyet termálvízzel fűtene, ő is jól teszi, ha megkeresi a hatóságot, mert ezt is engedélyeztetni kell.

A versenyt záró eredményhirdetésen Ördög Tamás tűzoltó ezredes, megelőzési és engedélyezési szolgálatvezető és Király Zita tűzoltó alezredes, a vízügyi és vízvédelmi főosztály vezetője értékelte a két napot. Egyúttal bejelentették, hogy az első vetélkedő tapasztalatai alapján a versenyt a továbbiakban rendszeresen megszervezik.