Magyarcsanád határában még mindig állnak a régi Maros-híd lábai. A hazai parton álló hídfő oldalán emléktábla hirdeti, hogy 1895 és 1957 között itt állt Csongrád megye első, Zielinski Szilárd mérnök által tervezett vasbeton szerkezetű közúti hídja.

A táblát még 2010-ben helyezte itt el Magyarcsanád önkormányzata abban a reményben, hogy – mint ugyancsak a felirat hirdeti - új híd épül majd a tervek alapján. A régit ugyanis a második világháború idején aláaknázták, majd miután villám csapott bele, felrobbant, magyarországi maradványait pedig az ötvenes években a Zagyván helyezték el. Tervek vannak, híd azonban továbbra sincs Magyarcsanádnál. Többek között erre akarták felhívni a figyelmet a kerékpáros túra résztvevői.

Fotó: Szabó Imre

A kétnapos túrát a határ túloldalán a temesvári kerékpáros szövetség szervezte Bartók Béla emlékére. A zeneszerző, zongoraművész és népdalgyűjtő a jelenleg Romániához tartozó Nagyszentmiklóson született 1881-ben. A kerekezők Temesvár főteréről indultak, a hármas határnál jöttek át magyar területre, ahol a romániai állandó átkelés megteremtésének lehetőségét is népszerűsítették.

Ezt követően egy kübekházi pihenő után Szeged és Makó érintésével érkeztek Magyarcsanádra, ahol a Magyar Honvédség szentesi 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezredének egységei szállítottak át őket katonai csónakokkal a Maroson. Közel 80 kerékpárosról volt szó.

Összetartozó térség

A katonák nem nyilatkozhattak, a túra egyik résztvevője, egyben hazai szervezője, Csáki Béla azonban elmondta a Délmagyarországnak, hogy egy-egy vízi jármű 3-4 embert, illetve biciklit vitt át olyan sebességgel a túlpartra, mintha meglenne a híd és egyszerűen átkerekeztek volna. Ez két perc.

A résztvevők mintegy kétharmada román, egyharmada pedig magyar volt.

2009-ben már volt egy hasonló akció. Most is azt a gondolatot szerettük volna megerősíteni, hogy ez a térség gazdaságilag, kulturálisan összetartozik. Valaha közúti és vasúti híd is volt itt

- mondta a megyei közgyűlés alelnöke.

A Maroson alig pár percet vett igénybe az átkelés. Fotó: Szabó Imre

Hamarosan tárgyalnak

Farkas Jánostól, Magyarcsanád polgármesterétől megtudtuk, hogy a héten a megyei közgyűlés elnökével együtt Temesváron fog tárgyalni, információt cserélni a híd megépítésével kapcsolatban, ami természetesen államközi megegyezések függvénye.

Ha most valaki Magyarcsanádról át akar menni a folyó túloldalán lévő Őscsanádra, akkor Kiszomboron át, mintegy 40 kilométeres kerülővel teheti meg. Egyébként 3,5 kilométer a távolság

– mondta. Tudomása szerint a tervek az M43-astól a töltésig megvannak, a híd tervei viszont még hiányoznak. Ehhez kell a két ország együttműködése.

A régi híd egyébként szekérhíd volt, az új viszont teherautók és személykocsik átkelését is biztosítaná a kerékpáros és gyalogos forgalom mellett, ezért valószínűleg nem a régi pillérek felhasználásával épülne meg.