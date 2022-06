A szegvári önkormányzat 260 millió forintot nyert egy 3,8 kilométeres új, mezőgazdasági út megépítésére. Az új út a szegvári benzinkút és a derek­egyházi út menti volt benzinkút között épül majd meg, utóbbi helyen az Orosháza–Szentes közötti útfejlesztés jegyében most körforgalom létesül.

Nagyon nagy szükség van erre az útra. Hat kilométerrel rövidítené meg Szegvár és De­rekegyház közötti távolságot – mondta Szabó Tibor György, Szegvár polgármestere. A me­­zőgazdasági út megerősített alappal készül, hogy elbírja a mezőgazdasági gépek terhelését is. A gazdasági mellett az út turisztikai célokat is szolgál majd, illetve a környező települések lakóinak is segítségére lesz. Például az Árpád-Agrár Zrt. új üvegházához is megkönnyíti a 42 dolgozó eljutását.

Az útépítéshez szükséges területek kisajátítása megkezdődött. Ha ez meglesz, az akkori árak alapján keres pluszforrásokat az önkormányzat.

– Tavaly még 300 millió fo­­rintba került volna az útépítés, amelyből 260 millió forint az Agrárminisztérium pályázatán elnyert forrás. Ehhez kellene, az építőanyagár és egyéb költségek növekedése miatt még minimum 60-80 millió forint, ami jelenleg nem áll rendelkezésére önkormányzatunknak – magyarázta.

Ha meglesz a forrás, a tervek szerint jövőre megépül az út.