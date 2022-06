Megtudtuk: ebben az évben összesen 530 általános és középiskolai nebulót jutalmaz az önkormányzat. Valamennyien ajándékkupont és könyvet kapnak. Az alsó tagozatosoknak a Ficsor járáson című, Hajdú Gábor által írt, a Maros természeti csodáit bemutató kötetet fogják kiküldeni; a szerző makói pedagógus. A felső tagozatosok és a középiskolások pedig a lapunkban már bemutatott On my way című könyvet, mely egy fiatalon elhunyt kiszombori születésű egykori makói gimnazista, Szűcs Tímea utazásairól szól, saját fotókkal illusztrálva.

Ami az ajándékkupont illeti, azzal a díjazottak választásuk szerint elmehetnek egy alkalommal vagy a Hagymatikumba, vagy a Maros kalandparkba, vagy a Hagymaházban működő filmszínházba. A jegyet augusztus 31-ig kell beváltani. Ember Alex hangsúlyozta, a kupont a három közül csak egy helyen lehet beváltani, ezért mindenkitől azt kéri, azt ne darabolja szét, egyben adja le a jegypénztárnál.

Ami a diákok megoszlását illeti, közülük 318 alsó tagozatos, 145 felsős, illetve 67 középiskolás. A polgármester valamennyiüknek gratulált és köszönetet mondott kiemelkedő teljesítményükért.