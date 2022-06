Az egyik legnagyobb felhábo­rodást keltő akció a Maros-par­­ti városban Fátyol Mihály szobrának megrongálása volt tavaly június 28-án, 17 óra 55 perckor.

Az időpontot a térfigyelő kamerák felvételei alapján sikerült ilyen pontosan meghatározni. Az elkövető fiatalkorú volt, jogerős bírósági büntetését megkapta garázdaság bűntette miatt, 200 óra közérdekű munkát kell végeznie. Az általa okozott kár 300 ezer forint volt, amit az ítéletet követően befizethet határidőre az önkormányzat számlájára, vagy kérhet részletfizetést.

Idén június elején valaki a hajnali órákban a Széchenyi téren, a szökőkút környékét ékesítő virágládákból egynyári virágokat lopott. A kamerák ezúttal is felvették az elkövetőt, és a rendőrségi feljelentést követően a Makó Rendőrkapitányság munkatársai elfogták, és tulajdon elleni szabálysértés miatt indítottak eljárást ellene. Az önkormányzat kárigényét a büntetőeljárást követően tudja érvényesíteni.

Olyan eset is van, amiben még folyik a nyomozás. Amint arról lapunk is beszámolt, június első felében a Hagymaház előtti, Marczibányi téren lévő virágpiramisból tulajdonítottak el jó né­­hány tő muskátlit. A kamerarendszer ezúttal is jól működött, és mint megtudtuk, a nyomozás jól halad az ügyben. Amint az eljárás jogerős ítélet mellett befejeződik, a város 40 ezer forintos kár megtérítését követeli.

Zsámboki Zsolt, a városháza Innovációs és Városfejlesztési Irodájának műszaki csoportvezetője elmondta, az önkormányzat minden ilyen esetben feljelentést tesz, és a rendőrség munkájának, illetve a kamerarendszernek köszönhetően a tettesek többnyire elő is kerülnek. A jogerős bírósági ítéletet követően az önkormányzat min­­dig behajtja az elkövetőkön az okozott kár összegét. Megjegyezte azonban azt is, hogy a rongálások szerencsére nem gyakoriak Makón.