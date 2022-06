Szegeden, a Maty-éren rendezték meg és vasárnap az ünnepélyes díjkiosztóval ért véget a MOHOSZ által megrendezett összevont világverseny, a

XIV. Veterán, a IV. Masters és a XXIII. Mozgáskorlátozott Világbajnokság. A 24 nemzet 46 csapatával megrendezett – eddigi legnagyobb mezőnyt felvonultató – eseményen a nemzeti válogatott tagjai igen sikeresen szerepelve összesen öt érmet szereztek, tovább erősítve a magyar horgászsport pozícióit.

A veterán világbajnokságon a 27 pontot szerző Olaszország mögött ezüstérmes a magyar csapat 33 ponttal, míg Anglia 35 ponttal bronzérmes lett. A csapat tagjai: Timár Szabolcs kapitány, Horváth László másodkapitány, Czakó János, Jónás György, Szénási Béla, Timár Gábor, Varga József versenyzők; Demeter Attila, Vörösházi György, Gyurkovics Gyula, Timár Dóra, Csöregi Balázs, Pausits Imre segítők. Ugyanitt az egyéni versenyben az olasz Rodolfo Frigieri lett a világbajnok, Timár Gábor ezüstérmes, Didier Montaroup (Franciaország) pedig bronzérmes. Mindhárom versenyző 4 pontot ért el, közöttük a fogott hal mennyisége döntött.

A mozgáskorlátozott világbajnokságon az élen 20 ponttal Horvátország végzett, második Olaszország 33,5 ponttal, a magyar csapat bronzérmes 38,5 ponttal. Nemzeti válogatottunk összetétele: Horváth Gyula Gábor kapitány, Galambos Sándor másodkapitány, Botos István, Csala Tibor, Gurisatti Gyula, Jámbor János, Jéger Szabolcs versenyzők; Szász Attila, Halász Szilveszter, Nagy Róbert, Jámbor Dávid, Szűcs Tamás, Forgács Gábor, Varga Tamás segítők. A kategória egyéni versenyét Zlatko Poparič (Horvátország) 2 ponttal nyerte, a második Mensur Rosič (Horvátország) 3 pontot szerezve, Csala Tibor bronzérmes lett 4,5 pontos eredményével, Gurisatti Gyula a dobogóról kevéssel lemaradva 5 ponttal az ötödik helyen végzett.

A masters világbajnokságon nemzeti válogatottunk a hetedik helyen végzett, itt Bulgária szerezte meg a világbajnoki címet. Itt is született egy szép magyar eredmény, a bajnok Ratko Ristič (Szerbia, 3 pont), a második Rumen Vidov (Bulgária, 5 pont) után Erdei Attila Csaba bronzérmes (5 pont). A magyar csapat: Timár Dániel kapitány, Baruta Richárd másodkapitány, Ambrus Tibor, Erdei Attila Csaba, Faragó Róbert, Heimann József, Papp József versenyzők; Faragó Róbertné, Tóth Szilvia, Csató Anita, Papp-Kósa Gabriella, Borda Zsolt, Fodor István segítők.

A záró rendezvényen prof. Ugo Claudio Matteoli, a Nemzetközi Sporthorgász Szövetség (CIPS) elnöke ismét rendkívül sikeresnek minősítette a jó hangulatú, sportszerű világrendezvényt, egyben megköszönve a szervezők munkáját is. A MOHOSZ ezúton is szintén megköszöni a nemzeti-, valamint a „Magyar Csapat” szakszövetségi sporttámogatási rendszer partner minisztériumainak (AM, HM), szervezeteinek és cégeinek, valamint Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának a támogatását, a Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége és a Szegedi Nemzeti Kajak-Kenu és Evezős Olimpiai Központ szíves vendéglátását, továbbá a verseny lebonyolításában, a csapatok felkészülésében közreműködő valamennyi sportszervező, versenybíró, munkatárs, önkéntes segítségét. Minden magyar versenyzőnek és sportvezetőnek szívből gratulálunk a sikeres szerepléshez!