Már 1952 óta ünneplik Magyarországon a pedagógusnapot: minden év júniusának első vasárnapján köszöntik a köznevelésben és a felsőoktatásban dolgozókat. A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ tegnap délelőtt tartotta díjátadóját, elismerve Hódmezővásárhely és Makó Járás felterjesztett pedagógusait. A vásárhelyi Hotel Ginkgo konferenciatermében tartott ünnepségen átadták a szolgálati emlékérmeket, a miniszteri elismerő okleveleket, valamint a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központhoz felterjesztett pedagógusok, technikai dolgozók díjait is.

Két pedagógus vehette át idén a Miniszter Elismerő Oklevele díjat, amellyel a kiemelten magas színvonalú munkát, illetve a fontos szakmai feladatokkal szerzett érdemeket méltatják. A kollégákat az intézményvezetőjük javaslatára terjesztette fel a Tankerületi Központ elismerésre. Kovács Gábor, a Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola pedagógusa, intézményvezető-helyettese, valamint Tóth Judit, a Maroslelei Általános Iskola munkatársa vehette át az oklevelet. Tóth Judit pedagógiai asszisztensként, majd tanítóként és gyógypedagógusként is helyt állt és helyt áll a mindennapokban. Éveken át intézményvezető-helyettesként is segítette az intézmény fejlődését.

Miniszter Elismerő Oklevél

Tóth Judit – Maroslelei Általános Iskola

Tóth Judit 1991 óta dolgozik a Maroslelei Általános Iskolában, ahol feladatait elhivatottan, lelkesen végzi, legyen szó tanításról, nevelésről, vagy tanórán kívüli programokról. Aktívan részt vállal a nyári táborok szervezésében, akár csoportvezetőként is, továbbá az iskolakert kialakítása és működtetése is része széles körű tevékenységének. A nevelőtestület megbecsült és elismert tagja.

Kovács Gábor – Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola

Kovács Gábor a Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola pedagógusa, intézményvezető- helyettese. Tanítóként a rábízott tanulókat mindig lelkiismeretesen felkészíti a felső tagozatra, biztos alapokat ad nekik, kiemelten fontosnak tartja az Öko-szemlélet kialakítását. Intézményvezető – helyettesként kiváló szervező és tervező munkájának köszönhetően segíti az iskola hétköznapjainak működését. Tevékenységével, döntéseivel tovább erősíti az intézmény arculatát, hagyományait, növeli hírnevét és szakmai színvonalát.

Pedagógus szolgálati emlékérem

Az emlékérem azoknak a nyugállományba vonuló óvodai, általános iskolai, szakiskolai, középiskolai pedagógusoknak és főiskolai, egyetemi oktatóknak adományozható, akik legalább 25 éven keresztül a gyermekek oktatása-nevelése érdekében tevékenykedtek, és kiemelkedő munkát végeztek.

Asztalos Sándorné tanító, Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola

Berényi Lászlóné történelem-német szakos tanár, Földeáki Návay Lajos Általános iskola

Garai-Szabóné Póth Edit matematika-fizika-kémia szakos tanár, Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola

Gyuricsekné Szilvási Mária tanító, Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola

Kis-Balázs Lászlóné tanító , Mindszenti Általános Iskola Dózsa-Telepi Tagintézménye

Kolozsvári Jánosné matematika-fizika szakos tanár, Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Kovács Klára Györgyi fuvola szakos tanár, Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Mihalik Jánosné tanító, Földeáki Návay Lajos Általános iskola

Nagyné Korell Erika Katalin tanító, Mindszenti Általános Iskola

Soósné Balázs Katalin Anna matematika-fizika szakos tanár, Mindszenti Általános Iskola

Soványné Ódor Ilona matematika-fizika szakos tanár, Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola

Szolnoki Katalin tanító, Mindszenti Általános Iskola

Tóth Istvánné tanító, Mindszenti Általános Iskola

Tóth Mária angol-magyar szakos tanár, Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola

Tóthné Csáki Erzsébet matematika-technika szakos tanár, Földeáki Návay Lajos Általános iskola

Vighné Szenti Katalin tanító, Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános iskola Gregus Máté Tagintézménye

Talmácsi Györgyné gógypedagógus, Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Intézmény

Tankerületi elismerés

A Tankerületi Központ évek óta elismeri azon pedagógusok és nyugdíj előtt álló technikai kollégák munkáját, akik az intézményükben elhivatottan és eredményesen munkálkodnak, ezzel is öregbítve iskolájuk hírnevét és elismertségét.