A Szeged Első Lions Club élén minden évben új elnök áll. A júniusi láncátadó ünnepség mégis különleges volt, hiszen Bella Zsolt a pandémia miatt két évig viselte ezt a tisztséget, így duplázás után adta át most az elnökséget. A klub új vezetője Szeri István lett, aki 21 évvel ezelőtt, annak alapításakor az első elnök volt, így már van tapasztalata ebben a feladatkörben.

Az előző két évben alelnökként dolgoztam a vezetőségben, így programom egy része Bella Zsolt munkájának folytatása – mondta el lapunknak.

Mindenképpen megtartom a klub hagyományos karácsonyi és húsvéti szeretetcsomag akcióját, amikor 100 családnak viszünk élelmiszert, illetve a színházi előadást és a koncertet is, amelyek bevételeivel minden évben halmozottan hátrányos gyermekeket nevelő intézményeket támogatunk. A hagyomány mellett azonban a megújulás is célom a klubbal: szeretném, ha a társadalmi felelősségvállalás is bekerülne tevékenységi körünkbe. A tervünk, hogy a környezetvédelmet, a természetvédelmet és az alacsony támogatottságú magaskultúrát is támogatjuk ebben az évben, illetve szorosabbra fűzzük a kapcsolatot a szegedi önkormányzattal azáltal, hogy olyan feladatokat is felvállalunk, melyek közvetlen lakókörnyezetünk fejlődését szolgálják – tette hozzá.