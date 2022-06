Érettségi 30 év után A mórahalmi szakiskola 23 érettségizője között volt egy külsős érettségiző is, aki nem az iskola diákja és aki 30 év után fejezte most be az érettségijét, mert egy tárgy, a történelem hiányzott még. Ő a munkahelyi előrelépés érdekében döntött így, és mint az igazgatónő mondta, nagyon szépen felelt.