Élénkül a forgalom, főleg a körutakon, sugárutakon, illetve a főbb csomópontokon, de a legtöbb helyen egyelőre folyamatosan lehet közlekedni - írja a Rádió Taxi Három.

A József Attila sugárút, a Londoni, Római körút picivel forgalmasabbak, valamint a Mars tér környéke, a Szabadkai út, de összességében jól lehet menni.

Tarján és felsőváros főbb útvonalain, illetve a sugárutak belváros felőli részein is több az autó, de folyamatosan lehet haladni.

A Mérey utcába ugye be lehet hajtani a körút felől, de végigmenni rajta még nem, és a Török utca felől továbbra is zsákutca. A Kiss Ernő utcába sem lehet befordulni a Tisza Lajos körútról, és a Felső Tisza-part végén is ott vannak a barikádok.

A Kálvária tér Katona József és Mertz Tibor utca közötti szakaszán a vízmű dolgozik, a befele tartó sáv le van zárva. A hidakra vezető utcákban élénk a forgalom, de egyelőre jól át lehet jutni mindkét hídon.