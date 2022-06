Nagyrészt lendületesen lehet haladni az utakon, de most egy ideig a nagykörút terheltebb lesz a szokottnál. Elkezdték a Belvárosi hídon a dilatációs munkálatokat, így az autósoknak az új hidat kell használniuk, ezáltal a nagykörúton hosszabbak a sorok. A Berlini körút végén a Mars tér fele tartó külső sávban egy elkerített aknafedő miatt szűkösen lehet elférni, a nagyobb járművek szinte el sem férnek. A Belvárosi hidat csak a tömegközlekedés, taxik, kerékpárosok használhatják, jelzőlámpás irányítás mellett.

Élénkebb a forgalom a külső körutakon is, Rókusi, Makkosházi és Vásárhelyi Pál utcán. Van mozgás a tarjáni csomópontokon, a belvárosban, a Szabadkai úton és a Felső Tisza parton is. Ez utóbbiról eltűntek a barikádok, bár az autósok szempontjából ez nagy változást nem hozott, az a szakasz egyébként is

egysávos volt. Újszegeden sűrű a Bérkert utca, a Temesvári körút, a Népkert sor a Bertalan híd előtt pedig most hosszabbak a sorok.