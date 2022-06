Erős a forgalom a bevezető utakon, az Algyői, Dorozsmai, Bajai úton már sorok vannak mindkét irányban. A sugárutakon szintén sok a jármű, így a

József Attilán, a Csongrádin, a Kossuth Lajoson, illetve a Kálvária sugárúton is. A Vásárhelyi Pál utca, Rókusi, Makkosházi, Budapesti körút, a Csillag tér

környéke, Háló és Hajós utca, Szilléri sugárút, a Felső Tisza part is kezdenek megtelni. A Brüsszeli körút 18 előtt visszaállt a rend, így ismét két sávon lehet menni. A Római körúton, a Mars tér körül, valamint a Tisza Lajos körúton van bőven autó, kettős körforgalom, Hősök kapuja, Boldogasszony sugárút

szintén nehézkesek, sőt az árvízi emlékmű felőli végében kerékpár sávot festenek, ez is bonyolítja kicsit a közlekedést. A Kiss Ernő utca a Tisza Lajos és Fekete sas között egyirányú a körút felől. A Makai, Szőregi úton sokan tartanak befele, a hidak előtt sorok alakulnak, mindkét hídon belassult a forgalom.