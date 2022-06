Algyői úton befelé már sor van a Ladvánszky utcai lámpánál, tele van a Dorozsmai út is befelé, csak úgy mint a Bajai út. A Szabadkai úton a vasúti átjáró előtt hosszú sor van, csak úgy mint a Hattyasi átjáró előtt. Tele van a Szőregi út is , Temesvári körúton a lámpáknál sorok kezdenek kialakulni. A hidak tele vannak Szeged felé, illetve várakozni kell az Újszegedi részen a feljutásra. Az Aradi Vértanúk terénél, a Dugonics térnél és a Csillag térnél torlódik a forgalom. Kátyúkat kell kerülgetni a belvárosi hídon, a Victor Hugó utcában és a Bihari utcában is. A körutakon, sugárutakon sűrű a forgalom, de lehet haladni.