Nehézkes a közlekedés Újszeged és Szeged között, mivel csak egy hidat használhatunk - tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól. Tele van a híd mind a két irányban, a Temesvári körúton is hosszú a sor a híd előtt csakúgy mint a Római körúton, Szilléri sugárúton. A Háló utca felől is egyre többen próbálnak feljutni a hídra. A belvárosi részen jól lehet közlekedni, a Dugonics térnél sűrűbb kicsit a forgalom. A sugárutakon is folyamatos a haladás, a Kossuth Lajos sugárúton a körforgalomnál van minden irányból sok autó, de lehet haladni. Az Algyői úton kifelé-befelé sokan vannak, a József Attila sugárúton is tele vannak a sávok. A Szabadkai és a Szőregi úton úgyszintén erős a forgalom mind a két irányban.