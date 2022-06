Tele vannak a bevezető fő utak, a sugárutak, körutak. A belvárosi részen Aradi Vértanúk terénél és környékén már torlódik a forgalom. A tarjáni városrészben is sok a jármű, tele van a Szilléri sugárút, Budapesti körút, Kereszttöltés utca és a Felső Tisza-part is. A rakpart jól járható, igaz, itt is sokan vannak. A hidak tele vannak, az újszegedi részen sorokra kell számítani a feljáróknál. A Csanádi utcában egy lerobbant troli akadályozza a közlekedést. A Brüsszeli körúton még mindig egy sáv használható a híd felé, a Mérey utcát még nem használhatjuk és a Kiss Ernő utcában is korlátozás van - tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársától.