Már reggel tele van a Bertalan híd mind két irányban, a Temesvári körút, és a nagykörút Római körúti szakasza is be van állva. A József Attila sugárút

belvárosi fele is kifelé-befelé tele van. A külső körúton viszont egészen jól kehet haladni. A Budapesti úton befelé sok a jármű, mivel az autópályán baleset van és Balástyánál leterelik a forgalmat Szeged felé. A Kossuth Lajos sugárúton kifelé - befelé erős a forgalom. A Szabadkai úton a vasúti átkelőnél van torlódás. A Tarjáni városrészen jól lehet közlekedni kivéve a Szilléri sugárutat ott végig áll a sor. Mérik a sebességet a Párizsi körúton a rendőrség előtt, és a belvárosi híd újszegedi részén is kint áll a rendőrautó. Sok a kétkerekű jármű az utakon. A Római körút és a József Attila sugárút sarkán villognak a lámpák, rendőr irányítja a forgalmat. A Szilléri - Római sarkon is rendőr irányítja a forgalmat, tele van a híd 20 perc az átjutás mindkét irányba.