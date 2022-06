A Szabadkai úton és Hattyasról befelé hosszú sor van a vasúti átjárók előtt. Torlódik a forgalom az Aradi Vértanúk terénél, Dugonics térnél, Mars térnél, Csillag térnél. A hidakon is sok az autó Újszeged felől Szeged irányába illetve az Újszegedi részen sorok vannak a hídfeljárókban. A körutakon, sugárutakon

is sűrű a forgalom. Sok a két kerekű jármű is az utakon.