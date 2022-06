Az Algyői úton rengeteg az autó befelé a benzinkútig ér a sor. Tele vannak a sugárutak és a körutak. Az Újszegedi részen a fesztivál környékén lévő

utcákban már nincs parkolóhely, haladni is csak lépésben lehet. A hidakon mind két irányban lépésben lehet haladni. A Dugonics térnél minden irányból sorok vannak, de a Hősök kapujánál is lassú a haladás. A Kossuth Lajos sugárúton a körforgalomnál minden irányból torlódás van. Sokan vannak a Szabadkai úton és úgy általában a bevásárló központok környékén. Az Anna kúti csomópontnál nem működnek a jelzőlámpák ezért ott is nagy a káosz. A Retek utcában a József Attila sugárúti lámpánál két autó összekoccant.