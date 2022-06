A város fő útjain sugárutakon, külső körutakon folyamatos, jó ütemben lehet autózni, de a nagykörút be van sűrűsödve. A Bertalan híd már most

tele van, a Temesvári körúton hosszú sor van a hídra fel, de tele van a Bérkert utca és a Népkert sor is. A szegedi oldalon sem jobb a helyzet, a Római

körúton minden sáv tele van, a Szilléri sugárúton is hosszú a sor, és ugyanez a helyzet a Sajka utcában is. A Hajós utcában a Pille utca saroknál félpályás útzár nehezíti a haladást. A Berlini körút végén a Mars tér fele tartó külső sávban egy elkerített aknafedő miatt szűkösen lehet elférni, figyelni kell. A Pulz utca Mars tér felőli vége teljesen le van zárva, és változatlan a helyzet a Mérey és Kis Ernő utcában is. A Mérey még zsákutca, a Kis Ernőbe pedig nem lehet befordulni a kiskörút felől.