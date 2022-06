Nem csak az építőipar, hanem az ezzel az iparággal foglalkozó szaklapok is jelentős mértékben átalakultak és egyre több kihívással szembesülnek. Éppen ezért a Dél-alföldi Urbanisztikai Egyesület hétfőn "építő" író-olvasó találkozót rendezett a SZAB-székházban a SZAB Építészeti Munkabizottsággal, az Építő-KITT Klaszterrel és a Csongrád-Csanád Megyei Építész Kamarával közösen. Csanády Pál, az Artifex kiadó építészeti tartalmainak szakmai szerkesztője, Nagy Balázs, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Karának adjunktusa, Nagy Imre, az egyesület elnöke, Talmácsi István építész és Vesmás Péter építész osztotta meg tapasztalatait.

A szakemberek szerint ma a legnagyobb kihívás az, hogy megszólítsák a fiatalokat, vonzóvá tegyék számukra az építőipart, hogy évtizedek múlva is legyen kinek írni a szakmai folyóiratokat. Ma az építőipari digitalizáció érdekli leginkább a fiatalokat. Ugyanakkor a nyomatott újságok megvásárlására, olvasására is nehéz ma rábírni őket, mert online tartalmakat fogyasztanak, abból is azt, amit a szél eléjük sodor – hangzott el. A résztvevők szerint szükség van arra, hogy a nyomtatott lapokban megjelenő cikkek online is elérhetőek legyenek, hiszen így később is megtalálhatók lesznek.

Mint mondták, van jövője a nyomatott építészeti sajtónak, de annak olyannak kell lennie, amelyben mindenki talál számára hasznos dolgot. Csanády Pál szerint a nyomtatott sajtónak van egy olyan funkciója, amelyet az online nem tud visszaadni, az pedig a kánonképzés. Tehát a nyomtatott sajtóban alaposan megválogatott cikkek és fotók jelennek meg, mert ott nincs végtelen felület a megjelenésre, így a legjobb minőségű anyagok kerülnek be oda.

Szó volt arról is, hogy a modern média ma célcsoportokban gondolkozik, így Csanády Pálék Metszet című tudományos magazinja például a gyakorlati építészekhez szól. Persze a TikTok és a podcast is szóba került, előbbi a szakemberek szerint nem az építőipar területe, viszont a podcast készítésen érdemes elgondolkozni, mert azt utazás vagy sport közben is hallgatni tudja az építőipar iránt érdeklődő.