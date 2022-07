Aki bent dolgozik, annak segítőkésznek kell lennie és fontos, hogy bizalommal tudjanak hozzá fordulni. Mi is mindig rendelkezésre álltunk, hivatali idő után is. A postásnál is ez volt, nálunk az értesítő ismeretlen fogalom volt: a kézbesítő tudta, kit, hol talál meg, a fólia legtávolabbi sarkába is kiment megkeresni a címzettet – idézte fel Megyesi Józsefné. Piroska néni hozzátette, a mai postások élete már teljesen más: sokkal pörgősebb, a beszélgetés, közvetlenség szinte megszűnt, ezért nem is szívesen választaná már ezt a hivatást.

Tóth László, a Dél-Alföldi Postatörténeti Alapítvány elnöke is a személyes kapcsolatok fontosságát emelte ki.

Egy kistelepülés életében mindig meghatározó a posta és a postás. Az, hogy valaki naponta ráköszönt az emberre, különböző segítséggel volt felé, az több, mint egy egyszerű hírvivő. Egy postás egy élő lánc a hivatal és az emberek között – összegzett Tóth László.